Ермошина: На референдуме в бюллетене будет один вопрос

В избирательном бюллетене на конституционном референдуме будет один вопрос и два варианта ответа, сообщила глава ЦИК РБ Лидия Ермошина в интервью Sputnik.by.

"Вопрос, скорее всего, будет один. Он будет сформулирован таким образом: "одобряете ли вы внесение изменений в Конституцию?". И будет два варианта ответа: "да" или "нет"", - сказала глава ЦИК уточнив, что возле одного из ответов в окошке нужно будет поставить галочку.

"Перечислять все изменения, предлагаемые в Конституцию, в избирательном бюллетене мы не можем. Они будут опубликованы в прессе. Проект будет также висеть на участках для голосования", - добавила Ермошина.

Она отметила, что избирательный механизм на конституционном референдуме будет такой же, как и на всех выборах.

"Это досрочное голосование, день проведения референдума и подведение итогов», - сказала Ермошина.

По ее словам, ЦИК уже начал готовиться к референдуму и запросил у Минфина деньги, но дату начала подготовки и его проведения объявит Лукашенко.