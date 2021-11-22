Глава МИД Австрии: Смена режима в Беларуси - это выбор белорусского народа

Проходящая в Австрии международная конференция по внутриполитической ситуации в Беларуси должна послать сигнал белорусскому гражданскому обществу о том, что оно не одиноко.

Запад не нацелен на смену правящего режима в этой стране, выбор должен сделать сам белорусский народ, заявил в понедельник глава МИД Австрии Михаэль Линхарт, передает ТАСС.

По словам австрийского министра, почти полтора года назад у народа Беларуси "украли право" на свободные и справедливые выборы, при этом народ лишился избирательного голоса, "но не самих голосов". "Тысячи женщин и мужчин вышли на улицы. Они послали сигнал: достаточно", - написал Линхарт.

"Мы надеемся, что сегодняшняя международная конференция может стать значительным шагом вперед, еще одним сигналом белорусскому гражданскому обществу о том, что оно не одиноко. Что мы от них не отказались. Наша цель - не смена режима. Мы хотим, чтобы белорусский народ сделал свой собственный выбор", - отметил глава МИД Австрии.

Австрийский министр пояснил, что реформа не происходит в одночасье, для нее нужны постоянные усилия. "Мы надеемся, что эта конференция может стать еще одной каплей воды в реку, которая укажет путь к демократической, независимой, процветающей и безопасной Белоруссии", - подчеркнул Линхарт.