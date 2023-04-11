В Австрии заместитель мэра города ушел в отставку из-за фото в форме НКВД в Беларуси

Заместитель мэра австрийского города Швехат Давид Штокингер подал в отставку после того, как стало известно, что он публиковался в ультраправых журналах и носил форму советской спецслужбы НКВД во время поездки в Беларусь, пишет Euractiv.

Журналисты выяснили, что в 2012 году Штокингер, который сейчас является членом Социал-демократической партии (SPÖ), публиковал обзор ночных клубов Минска для экстремистского правого немецкого журнала Compact.

Кроме того, радиостанция Ö1 обнаружила фото политика в форме советской спецслужбы НКВД в 2019 году, когда он приезжал в Беларусь. Фотографии Штокингера в форме НКВД опубликовало белорусское госагентство БЕЛТА.

После того как правоцентристы в родной земле Штокингера Нижняя Австрия призвали социал-демократов откреститься от него, в понедельник он объявил о своей отставке.

Хотя Штокингер является относительно малоизвестным чиновником от SPÖ, его отставка политически важна, поскольку привлекает внимание к отношениям партии со сферой влияния Кремля.

В 2020 году Штокингер был вынужден уйти в отставку с должности руководителя группы австрийско-белорусской дружбы.