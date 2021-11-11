Последнее обновление: 11.11.2021 13:10

МИД Австрии сожалеет из-за отказа Минска от участия в Венской конференции

МИД Австрии выражает сожаление из-за негативного отношения и отказа властей Беларуси от участия в запланированной в Вене международной конференции.

"Отрицательная позиция Минска к австрийской инициативе проведения международной конференции по Беларуси вызывает крайнее сожаление", - говорится в заявлении МИД Австрии.

В МИД отметили, что подача белорусскими властями запланированной конференции как враждебного шага не отвечает реальности. МИД Австрии убежден, что мероприятие может стать конструктивным шагом для изучения путей к началу инклюзивного диалога о демократической, стабильной и процветающей Беларуси.

Глава МИД РБ назвал в среду бессмысленной идею проведения в Вене международной конференции по Беларуси.

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