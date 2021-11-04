Последнее обновление: 04.11.2021 18:30

Австрия рассчитывает на участие представителей властей Беларуси в конференции 22 ноября

МИД Австрии проведет 22 ноября международную конференцию в Вене для обсуждения внутриполитической ситуации в Беларуси.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на заявление МИД Австрии.

"Австрия и международное сообщество не должны закрывать глаза на сложную ситуацию в Беларуси, особенно важно собрать вместе самых разных участников и вместе подумать над тем, как найти выходы и улучшить условия для инклюзивного диалога", - говорится в сообщении МИД Австрии.

В конце октября конференцию анонсировал канцлер Австрии Александер Шалленберг. Ожидается, что в мероприятии "На пути к благополучному и безопасному будущему Беларуси" примут участие планируется участие международные политики и эксперты.

Австрия также рассчитывает, что представители белорусских властей посетят эту диалоговую площадку.

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