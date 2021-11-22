Последнее обновление: 22.11.2021 13:48

Европа все еще обещает белорусам миллион доз вакцины

Евросоюз подтверждает готовность поставить Беларуси 1 млн. бесплатных вакцин, к данной инициативе подключилась Всемирная организация здравоохранения.

Об этом сегодня сообщил еврокомиссар Оливер Варгелий перед началом Венской конференции по Беларуси, сообщает пресс-служба Светланы Тихановской.

«Еврокомиссар Оливер Варгелий поприветствовал Светлану Тихановскую перед началом конференции и дал апдейт по завозу бесплатных вакцин в Беларусь: в дело вошел ВОЗ, нужно дособирать миллион вакцин и Европа уже близка к этому. Он еще раз подчеркнул, что вакцины – это не вопрос политики, а вопрос жизней беларусов», - говорится в сообщении.

Позже, в своем выступлении на конференции Варгелий вновь упомянул вакцину, а также напомнил о плане помощи ЕС демократической Беларуси на 3 млрд. евро для стабилизации экономики.

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