Последнее обновление: 16.10.2021 10:38

Число политзаключенных в Беларуси выросло до 812 человек

Число политзаключенных в Беларуси выросло до 812 человек после того, как в минувшую пятницу белорусские правозащитные организации признали политзаключенными еще 8 человек за уголовное преследование по статьям за оскорбление представителей власти.

«Немедленно освободить политзаключенных Михаил Чемурако, Владимира Сушко, Александра Литвищенко, Александра Жихаревича, Александра Курганского, Оксану Касперович, Артура Жвиридовского, Игоря Бузука и прекратить уголовное преследование в их отношении», - говорится в заявлении правозащитников.

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