Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-октябре 2021 года упало на 4,7%

В Беларуси производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) в январе-октябре 2021 года в текущих ценах составило 22,4 млрд. рублей и упало на 4,7% к аналогичному периоду прошлого года.

В сельскохозяйственных организациях производство продукции составило 18,6 млрд. рублей, что на 3,8% ниже уровня соответствующего периода прошлого года, сообщает Белстат.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 1501,1 тыс. тонн, молока – 6581,1 тыс. тонн, яиц получено 2960,2 млн. штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,5% объема производства скота и птицы (в живом весе), 96,9% молока и 83,6% производства яиц.

На 1 ноября 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,2 млн. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,4 млн. голов. Численность свиней составила 2,4 млн. голов.

В текущем году намолочено зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) в первоначально оприходованном весе 6,4 млн. тонн при средней урожайности 30,1 центнера с одного гектара убранной площади, рапса – 788 тыс. тонн при средней урожайности 21,8 центнера.

Картофеля накопано 643,1 тыс. тонн при средней урожайности 268 центнеров с одного гектара.

На начало ноября текущего года овощи убраны с 81,6% площадей, подлежащих уборке. Производство овощей составило 120,7 тыс. тонн при средней урожайности 250 центнеров с одного гектара.

Кукуруза на зерно убрана с 81,1% площадей, подлежащих уборке. Намолочено кукурузы 1317 тыс. тонн при средней урожайности 73,7 центнера.

Свекла сахарная убрана с 75,7% площадей, подлежащих уборке. Валовой сбор свеклы сахарной составил 2,8 млн. тонн при средней урожайности 437 центнеров с одного гектара.