Беларусь за последнюю пятилетку снизила поставки продовольствия в Россию почти на 20%

Беларусь за последнюю пятилетку сократила поставки продовольствия в Россию почти на 20%, сообщил сегодня замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов.

По его словам снижение происходит в рамках диверсификации экспорта продовольствия, сообщает Интерфакс-Запад.

"В целом стратегия такова: долю поставок в Российскую Федерацию мы снижаем, диверсифицируя наш экспорт. За последнюю пятилетку мы почти на 20% снизили долю поставок белорусского продовольствия в Российскую Федерацию. Раньше было, в 1995 году, порядка 95%. Сейчас, по прошлому году, порядка 74,4% Российская Федерация занимала", - сообщил Богданов.

"Это связано с тем, что сама Россия много вкладывает и активно развивает собственный аграрный сектор. И мы прекрасно понимаем, что рано или поздно, нам будет тесно на общем рынке", - пояснил замминистра.

Он отметил, что в этом году ситуация нетривиальная, в том числе из-за влияния пандемии, снижения объемов производства, дополнительных сложностей в поставках: за 8 месяцев этого года поставки продовольствия в Россию увеличились на 5,6% к уровню прошлого года.