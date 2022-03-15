Производство сельхозпродукции в Беларуси за 2 месяца 22 года снизилось на 0,5%

Производство продукции сельского хозяйства в Беларуси в январе-феврале 2022 года в текущих ценах составило 2413,8 млн. рублей и снизилось на 0,5% к уровню января – февраля 2021 года.

В стране за 2 месяца произведено скота и птицы (в живом весе) 284,8 тыс. тонн, молока – 1235,5 тыс. тонн, яиц получено 551,3 млн. штук.

На 1 марта 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,2 млн. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,4 млн. голов. Численность свиней составила 2,3 млн. голов.