Последнее обновление: 02.11.2021 16:43

Беларусь за 9 месяцев увеличила экспорт продовольствия на 12,6%

Беларусь за январь-сентябрь 2021 года нарастила экспорт продовольствия на 12,6%, сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов.

"По оперативным данным Белстата, за 9 месяцев текущего года экспорт белорусского продовольствия вырос на 12,6% и превысил цифру $4,7 млрд", - отметил Богданов, передает Интерфакс-Запад.

За 8 месяцев этого года был рост на 10,8%, таким образом динамика улучшилась на 1,8% процентных пункта, отметил он.

Поступление валютной выручки за 9 месяцев, по словам замминистра, увеличилось на $529 млн.

Богданов заявил, что основными растущими рынками дальнего зарубежья являются Азиатский регион и страны Европейского союза.

Ранее по теме


<Октябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Ноябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование