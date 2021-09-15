Производство сельхозпродукции в Беларуси за 8 месяцев 21 года упало на 4,6%

Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) Беларуси за 8 месяцев 2021 года в текущих ценах составило 14,3 млрд. рублей и упало на 4,6% к аналогичному периоду прошлого года.

При этом падение производства в сельхозорганизациях (колхозах) составило 4,9% при объеме производства 13 млрд. рублей.

В хозяйствах всех категорий производство скота и птицы в живом весе составило 1200,7 тыс. тонн, молока – 5299,9 тыс. тонн, яиц получено 2382,7 млн. штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,5% объема производства скота и птицы (в живом весе), 97% молока и 82,9% производства яиц.

На 1 сентября 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,2 млн. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,4 млн. голов. Численность свиней составила 2,5 млн. голов.

На 1 сентября 2021 г. в сельскохозяйственных организациях зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены с 97,6% площадей, подлежащих уборке (на 1 сентября 2020 г. – 95,8%). Всего намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 6,3 млн. тонн при средней урожайности 30,5 центнера с одного гектара убранной площади.