Последнее обновление: 22.03.2022 11:43

Лукашенко довел до правительства планы по урожаю на 22 год

Лукашенко поставил правительству и селу задачу получить в этом году 9 млн т зерна.

"В 2022 году стоит задача произвести около 9 млн т зерна. Надо в правительстве железно записать 9 млн т зерна и хватит телепаться, 700 тыс. т рапса и 5 млн т сахарной свеклы", - приказал Лукашенко на совещании по вопросам готовности к проведению весенних полевых работ.

Он потребовал удвоить темпы посевной и провести ее за короткий срок.

"Расхлябанность, мужики, закончилась. Надо сделать все, что только можно сделать сейчас, и невозможное для того, чтобы вовремя, "як у народзе кажуць, укiнуць зернятка ў зямлю", - сказал Лукашенко.

Он также потребовал наращивать экспорт и расширять его географию

"В прошлом году мы отправляли продукцию в 110 стран. Это рекордный показатель. Но у Беларуси достаточно резервов и для дальнейшего роста экспорта", - сказал пенсионер.

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