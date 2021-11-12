В мире число заражений коронавирусом превысило 252,67 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 252676206 (+497711 сутки) по данным Worldometer на 9:24 12 ноября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5096433 (+7126) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 18963403 (+122883) человека, из них 77010 (-40) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 228616370 (+367702) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 47693516 (+43596) случаями заражения, Индия – 34414186 (+12516), Бразилия – 21926526 (+15144), Великобритания – 9448402 (+42408) и Россия – 8952472 (+40759). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Германия – 50377, США – 43596, Великобритания – 42408, Россия – 40759, Турция – 24898. Беларусь (1981) – на 41 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 780775, Бразилия – 610323, Индия – 462690, Мексика – 290374 и Россия – 251691. Беларусь – на 79 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 1237, Украина – 652, США – 539, Индия – 501, Румыния – 303. Беларусь – на 54 (+1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 621689 случаев заражения коронавирусом и 4805 смертей.