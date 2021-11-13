В мире число заражений коронавирусом превысило 253,24 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 253242988 (+566782 сутки) по данным Worldometer на 8:36 13 ноября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5104614 (+8181) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 19119235 (+155832) человек, из них 76951 (-59) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 229019139 (+402769) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 47834810 (+90208) случаями заражения, Индия – 34426036 (+11850), Бразилия – 21940950 (+14424), Великобритания – 9487302 (+40375) и Россия – 8992595 (+40123). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 90208, Германия – 48184, Великобритания – 40375, Россия – 40123, Украина – 24058. Беларусь (1939) – на 42 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 782933, Бразилия – 610935, Индия – 463245, Мексика – 290630 и Россия – 252926. Беларусь – на 79 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 1235, США – 987, Украина – 750, Бразилия – 612, Индия – 555. Беларусь – на 52 (+2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 623628 случаев заражения коронавирусом и 4820 смертей.