Польша закрывает погранпереход Кузница из-за миграцинного кризиса

Польские власти приняли решение о закрытии с 9 ноября пограничного перехода в Кузнице (Брузги с белорусской стороны), где по разным оценкам разбили лагерь около 2-3 тыс. мигрантов.

будет приостановлено с 9 ноября, сообщила в понедельник.

"В связи с ситуацией на польской границе с 7 часов 9 ноября движение на автомобильном пограничном переходе в Кузнице будет приостановлено", - сообщила Пограничная стража Польши.

В Погранстраже предлагают воспользоваться пограничными переходами в Тересполе и Бобровниках.