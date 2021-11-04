Последнее обновление: 04.11.2021 18:30

Глава Минобороны Польши опубликовал фото белорусского пограничника с ножницами по металлу

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак опубликовал фото белорусского пограничника с ножницами по металлу для резки забора из колючей проволоки.

«Наши солдаты сфотографировали белорусских пограничников с ножницами, которые режут забор. Подобные пограничные ситуации - обычное дело. Кризис на границе вызвал режим Лукашенко. Каждый день белорусы пытаются нагнетать эскалацию, используют провокации и подталкивают мигрантов на польскую сторону", - написал Блащак в Twitter и приложил фото (https://mobile.twitter.com/mblaszczak/status/1456213555498323969).

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