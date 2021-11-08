Польша направила на границу с Беларусью антитеррористические подразделения

Польские силовые структуры направили подразделения по противодействию терроризму на польско-белорусскую границу из-за информации о том, что большая группа мигрантов попытается пересечь границу из Беларуси.

Об этом заявил в эфире Польского телевидения заместитель главы МВД Мачей Вонщик, передает ТАСС.

"На месте подразделения погранохраны, армии, полиции. Я убежден, что это силы, адекватные угрозе", - сказал он.

"Там есть дополнительные патрули погранохраны, есть силы предотвращения. Сегодня направлены антитеррористы. Есть 12 тыс. солдат. Мы считаем, что этих сил достаточно", - добавил заместитель министра.

По его словам, информация о том, что польскую границу пытаются перейти несколько тысяч человек - это преувеличение. "Мы видели группу между 500 и 1 тыс. мигрантов, которые направлялись к польской границе. Мы знали, что будет такая ситуация. Знали даже приблизительный срок", - сказал он.