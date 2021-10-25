Последнее обновление: 25.10.2021 13:13

Польша обвиняет белорусских силовиков в штурме границы

Двое польских военнослужащих попали в больницу после отражения атаки нелегальных мигрантов, которые пытались пройти в Польшу со стороны Белоруссии.

Об этом сообщила Польская погранстража в Twitter.

"В выходные было два случая силового форсирования границы. Агрессивно настроенные группы (примерно по 60 и 70 человек) бросались в пограничников и солдат Войска польского камнями и ветками. Двое солдат попали в больницу", - говорится в сообщении.

"Обе попытки прорваться силой в Польшу были предотвращены", - подчеркивается в сообщении.

В свою очередь, представитель погранслужбы Польши Анна Михальская заявила сегодня на пресс-конференции, польские пограничники были ранены в лицо.

Инцидент произошел вблизи местности Уснаж-Гурны, где три месяца кочевала группа мигрантов. Как информировали польские пограничники, сейчас в этом лагере никого нет. Остались только палатки.

Михальская также заявила, что белорусские силовики в штатском активно помогают мигрантам штурмовать границу. По ее словам, они не только поощряли мигрантов делать проход в ограждении, но и сами перерезали колючую проволоку.

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