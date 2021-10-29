Погранстража Польши: С белорусской стороны крутили записи детских криков

Погранстража Польши сообщила в Twitter об очередных провокациях на границе с белорусской стороны.

В опубликованном сообщении говорится, что польский пограничный патруль заметил на белорусской стороне машину, которая транслировала записи детских криков.

«Patrole zauważyły, że po stronie białoruskiej wzdłuż granicy jeździ samochód, z którego puszczane są nagrania płaczu oraz krzyków dzieci», - гласит оригинал сообщения.

Отмечается, что вчера по сотрудникам Погранстражи были произведены выстрелы из сигнального пистолета.