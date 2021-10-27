Украина впервые применила в Донбассе турецкие беспилотники

Вооруженные силы Украины впервые применили в Донбассе турецкие беспилотные аппараты Bayraktar, использовав дроны для уничтожения артиллерии, которая вела огонь близ села Гранитное под Донецком.

Комплексы, закупленные в Турции в 2019 году и с тех выполнявшие лишь разведывательные функции были применены в боевом режиме для удара по гаубице, которая, по данным Генштаба, обстреливала позиции украинских военных.

Гаубица принадлежала «российским террористам», ее удар ранил одного украинского солдата, после чего ВСУ направили запрос о немедленном прекращении огня через ОСБЕ, но ответа не последовало, утверждает Генштаб, передает finanz.ru.

«Байрактары» были задействованы потому, что «россияне били с расстояния более чем в 15 километров», а это «слишком далеко, чтобы ВСУ смогли своими стандартными средствами определить и уничтожить огневую точку».

В самопровозглашенных ДНР и ЛНР обвинили украинскую армию в попытке продвинуться за линию фронта и эскалации военных действий.

На вооружении ВСУ находятся 12 дронов Bayraktar, которые в прошлом году обеспечили успех азербайджанской армии в войне за Карабах, а годом ранее помогли правительству Ливии отбить атаку поддерживаемого Кремлем маршала Халифы Хафтара.

Способный находиться в воздухе до 12 часов и нести на подвеске до четырех ракет, Bayraktar относится к классу тактических средневысотных ударных беспилотников большого радиуса действия - он сохраняет управление на расстоянии до 150 км от станции наземного базирования.

В сентябре главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный сообщил, что Украина планирует приобрести еще 24 турецких дрона, увеличив их общее число втрое.