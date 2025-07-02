Последнее обновление: 02.07.2025 18:00

Лукашенко одобрил проект межправсоглашения с Россией об условиях деятельности БРУ

Лукашенко 2 июля подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект межправительственного соглашения Беларуси и России об условиях деятельности Белорусско-Российского университета, сообщает его пресс-служба.

Договором конкретизируются статус и основные положения деятельности вуза, которые касаются, в частности, задач, правил и порядка приема для получения образования, органов управления.

На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено Министерство образования.



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