Двое сотрудников ФСБ России задержаны в офисе агентства «Sputnik-Азербайджан»

В офисе агентства «Sputnik-Азербайджан» (Бакинское отделение российского МИА «Россия сегодня»), имеются задержанные.
Как пишут местные СМИ, в ходе операции МВД задержаны двое сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, работающих в этом агентстве.
Ранее появилась информация, что в офисе агентства «Sputnik-Азербайджан» проводится спецоперация.
Полиция взяла офис под контроль.
Позже Министерство внутренних дел Азербайджана подтвердило информацию о спецоперации в агентстве «Sputnik-Азербайджан».
Заявлено, что общественности представят дополнительную информацию по данному поводу.
Деятельность «Sputnik-Азербайджан» была приостановлена некоторое время назад.
Несмотря на это, выяснилось, что агентство продолжает свою деятельность, а его сотрудники выходят на работу.