Последнее обновление: 24.06.2021 08:53

Украина признала Филиппа Киркорова угрозой для нацбезопасности

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров внесен в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины.

Об этом сообщается на сайте украинского министерства культуры и информационной политики в среду, 23 июня.

Киркорова включили в перечень по запросу Службы безопасности Украины (СБУ), отмечается в сообщении. Соответствующее письмо СБУ направила в министерство 11 июня. Причины такого решения не уточняются. Певец стал 201-м человеком, включенным в перечень. В апреле 2021 года в черном списке оказался, в частности, известный рэпер Алишер Валеев, известный как Моргенштерн.

Внесение человека в черный список означает запрет на показ телепрограмм с его участием.

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