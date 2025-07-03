Украина уничтожила почти половину позиций российских операторов дронов в Запорожской области

На Запорожском направлении Силы обороны уничтожили почти половину позиций и мест проживания российских операторов ударных и разведывательных беспилотников. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным ГУР, украинские подразделения выявили на Запорожском фронте 90 мест скопления российских операторов, из которых уже уничтожено или повреждено 42.

Комплексную операцию "Дроноцид" проводят департамент активных действий ГУР, Командование Воздушных сил, 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, 128-я отдельная бригада территориальной обороны, подразделение Flight Skull Сил беспилотных систем совместно с оперативно-тактической группировкой "Запорожье" и оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия".