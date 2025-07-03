Последнее обновление: 03.07.2025 14:44

Украина уничтожила почти половину позиций российских операторов дронов в Запорожской области

На Запорожском направлении Силы обороны уничтожили почти половину позиций и мест проживания российских операторов ударных и разведывательных беспилотников. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным ГУР, украинские подразделения выявили на Запорожском фронте 90 мест скопления российских операторов, из которых уже уничтожено или повреждено 42.

Комплексную операцию "Дроноцид" проводят департамент активных действий ГУР, Командование Воздушных сил, 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, 128-я отдельная бригада территориальной обороны, подразделение Flight Skull Сил беспилотных систем совместно с оперативно-тактической группировкой "Запорожье" и оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия".

Ранее по теме


<Июнь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Июль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование