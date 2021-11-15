НАТО пристально следит за ситуацией у украинской границы

Любые дальнейшие провокации или агрессивные действия со стороны России на границе с Украиной будут вызывать серьезное беспокойство НАТО.

Об этом заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время совместного брифинга с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, передает УНН.

“Мы только что обсудили ситуацию с безопасностью с Украиной и вокруг Украины - вопросы, которые касаются Украины. В последние недели мы наблюдали большое и необычное скопление российских войск у границ с Украиной, подобно наращиванию Россией сил в Крыму и Черноморском регионе в начале этого года”, - сказал Столтенберг.

“НАТО остается бдительным, мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией и мы продолжаем консультироваться с союзниками и такими партнерами, как Украина и ЕС. Любые дальнейшие провокации или агрессивные действия со стороны России вызовут серьезное беспокойство. Мы призываем Россию быть открытой и прозрачной в отношении своей военной деятельности”, - добавил он.

По словам Генсека, Альянс никогда не признает незаконной аннексии временно оккупированного Крыма. Он также призвал Россию прекратить поддержку боевиков на Донбассе.

“Все члены НАТО едины в осуждении поведения России”, - добавил он.

В начале ноября о стягивании российских военных к границе с Украиной сообщила The Washington Post.