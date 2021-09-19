Госдепартамент США призвал Россию допустить миссию ОБСЕ на границу с Украиной

Госдепартамент США "глубоко сожалеет" о решении России не продлевать мандат миссии пограничных наблюдателей ОБСЕ на контрольно-пропускных пунктах Гуково и Донецк на границе с Украиной.

Об этом говорится в заявлении Госдепа США, передает УНН.

"Соединенные Штаты глубоко сожалеют о решении Российской Федерации заблокировать консенсус о продлении срока действия миссии наблюдателей ОБСЕ на российских контрольно-пропускных пунктах Гуково и Донецк, - говорится в заявлении. - Возражения России против продолжения... мандата вызывает глубокую озабоченность по поводу ее намерений выполнять свои международные обязательства и конструктивно взаимодействовать с Украиной".

Далее Госдеп отмечает: "Мы продолжаем призывать Россию разрешить продлить мандат миссии по наблюдению за границами, прекратить продолжающуюся агрессию против Украины и способствовать мирному урегулированию конфликта".

Посланник России в ОБСЕ Александр Лукашевич заявил на заседании Постоянного совета ОБСЕ 2 сентября, что Россия не видит причин для продления мандата группы после окончания срока его действия 30 сентября 2021 года. По его словам, это решение пересматриваться не будет.