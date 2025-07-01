Азербайджан возбудил уголовное дело об убийстве своих граждан в Екатеринбурге

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту умышленного убийства с особой жестокостью и пыток двух граждан Азербайджана и лиц азербайджанского происхождения со стороны сотрудников правоохранительных органов России. Об этом сообщила Генеральная прокуратура.

По информации, предварительным следствием установлено, что утром 27 июня в Екатеринбурге сотрудники Национальной гвардии Российской Федерации, МВД и ФСБ по Свердловской области провели совместные оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых граждане Азербайджана и лица азербайджанского происхождения, проживающие по разным адресам в Екатеринбурге, были задержаны по подозрению в причастности к ранее совершенным преступлениям.

При этом сотрудники указанных российских структур ограничили свободу задержанных граждан Азербайджана и других лиц азербайджанского происхождения, и во время задержания, перевозки и содержания в административных зданиях нанесли им множественные удары тупыми предметами по различным частям тела. Задержанные подверглись пыткам и получили тяжелые телесные повреждения.

В результате этих действий 60-летний гражданин Азербайджана Гусейн Сафаров, занимавшийся мелким бизнесом, около 15:00 по местному времени скончался в административном здании МВД в Екатеринбурге. Его брат - 55-летний Зияддин Сафаров, работавший таксистом, - утром того же дня был умышленно убит с особой жестокостью в служебном автомобиле оперативной группы.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, Гусейн Сафаров скончался от посттравматического и постгеморрагического шока на фоне многочисленных травм, включая множественные переломы ребер. Зияддин Сафаров умер от травматического шока, вызванного множественными повреждениями.

Также установлено, что другим гражданам Азербайджана, задержанным в рамках той же операции, аналогичным образом были нанесены телесные повреждения разной степени тяжести, и сейчас они продолжают лечение в российских медицинских учреждениях.

На основании собранных материалов генеральный прокурор Азербайджана возбудил уголовное дело по статьям 12.2 (преступление против гражданина Азербайджана вне пределов страны), 120.2.1 (умышленное убийство группой лиц, совершенное группой лиц), 120.2.4 (убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом), 120.2.7 (убийство двух или более лиц), 120.2.9 (убийство по предварительному сговору), 309.2 (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) и 293.3 (пытки или иное жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание, повлекшие смерть потерпевшего по неосторожности) Уголовного кодекса.

Ведение предварительного следствия поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры Азербайджана. Создана следственная группа, проводятся активные следственные действия. Генеральная прокуратура Азербайджана направит соответствующие запросы о правовой помощи в другие государства в соответствии с нормами международного права для эффективного расследования и привлечения виновных к ответственности.