Кремль назвал внутренним делом РФ скопление техники у границы с Беларусью и Украиной

Передвижения российской военной техники по ее территории является исключительно внутренним делом РФ.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя статью издания Politico, опубликовавшего спутниковые снимки передвижения российской военной техники вблизи города Ельня Смоленской области у границы с Беларусью.

Песков также упомянул публикацию The Washington Post, писавшей о передвижениях российской техники вблизи украинской границы.

"Передвижения нашей военной техники или армейских подразделений по территории РФ - это исключительно наше дело", - сказал он. - "Россия никогда никому не угрожала, не угрожает и не представляет ни для кого опасности".

"Но Россия - это страна, которая на фоне достаточно агрессивных экспансионистских тенденций, особенно со стороны НАТО и ряда других стран всегда принимала и будет дальше принимать меры по обеспечению своей собственной безопасности", - добавил он.

Politico опубликовало спутниковые снимки, сделанные Maxar Technologies, которые показывают скопление бронетанковых подразделений, танков и самоходной артиллерии вместе с сухопутными войсками, скапливающимися у российского города Ельня вблизи границы с Беларусью.

Подразделения, которые начали двигаться в конце сентября из других районов России, где они обычно базируются, включают в себя элитную 1-ю гвардейскую танковую армию.

Также новый анализ британского издания Jane's утверждает, что техника 4-й танковой дивизии России была перемещена в районы Брянска и Курска вблизи северной границы Украины. Подразделения снабжены основными боевыми танками Т-80У и самоходной артиллерией.

В этом районе также подмечены элементы 1-й гвардейской танковой армии. Аналитики Jane's утверждают, что эти подразделения предназначены для проведения операций на всех уровнях – от борьбы с повстанцами до механизированных боевых действий. Развертывание "знаменует собой явное отклонение от стандартной схемы обучения 1-й гвардейской танковой армии", обычно проводимой под Москвой, заявляют в британском издании.