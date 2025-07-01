Украинские дроны атаковали предприятие в Ижевске

Утром 1 июля в городе Ижевск (Удмуртская Республика, Россия) прогремел взрыв.
Предварительно беспилотник мог атаковать оборонное предприятие, сообщают российские медиа.
Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников.
По его словам, все оперативные службы выехали на место происшествия.
Ранее в аэропорту Ижевска были введены временные ограничения на прием и отправку самолетов "в целях обеспечения безопасности", заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Российские Telegram-каналы со ссылкой на местных жителей сообщили о двух взрывах. Также для атаки якобы были использованы украинские беспилотники "Лютый".
В российском Ижевске находится электромеханический завод "Купол". Это один из основных производителей ЗРК "Тор" и ударных БпЛА "Гарпия-А1" для армии России.
В городе также есть машиностроительный завод и механический завод, выпускающий стрелковое оружие под брендом "Байкал".