Европарламент подготовил проект резолюции с призывом к экспроприации активов РФ

Европарламент подготовил проект новой резолюции с призывом к срочной экспроприации замороженных активов России, который опубликован на сайте Европарламента.

Голосование по ней состоится на сессии Европарламента в Страсбурге на следующей неделе.

Резолюции Европарламента не являются юридически обязывающими и носят исключительно рекомендательный характер даже для институтов Евросоюза.

Авторы резолюции обращаются к странам ЕС с призывом "срочно принять 18-й пакет санкций против России и ввести новые рестрикции против российского промышленного сектора".

Они также призывают срочно перевести замороженные финансовые активы России в ведение специальной структуры, чтобы защитить их от использования вето как оружия, и чтобы сделать их доступными для предоставления в виде кредита Украине на нужды восстановления".

Под формулировкой "использования вето как оружия" понимаются действия Венгрии и Словакии, который регулярно требуют для себя различных бонусов при обсуждении каждые полгода в Совете ЕС продления санкций против России, в рамках которых продлевается и решение о замораживании суверенных активов РФ. Для продления санкций необходимо единогласное решение всех 27 стран ЕС. Поэтому теоретически, если однажды любая из стран сообщества не позволит продлить санкции в срок, активы могут оказаться деблокированы с юридической точки зрения. Хотя Еврокомиссия использует на техническом уровне все свои возможности финансового регулятора, чтобы этого не допустить.

В конце 2023 года на саммите ЕС Еврокомиссия согласовала выделение Украине совместно со странами "группы семи" кредитной программы в €50 млрд с погашением за счет доходов от реинвестирования российских замороженных активов. Учитывая, что, согласно постановлению Еврокомиссии, данная программа рассчитана на период до 2042 года, это означает, что Брюссель ни при каких обстоятельствах не планирует размораживать российские активы как минимум до этой даты.