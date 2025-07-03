В РФ годовые продажи легковых автомобилей и LCV в июне упали на 27,5%

Продажи новых (до трех лет) легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в июне 2025 года упали по сравнению с июнем прошлого года на 27,5% до 96,744 тыс. штук. Такие цифры сообщил Минпромторг на основе данных о регистрациях ЭПТС от АО "Паспорт промышленный консалтинг" (совместное предприятие "Автостата" и оператора ЭПТС).

В частности, легковых автомобилей в РФ за прошлый месяц было продано 89,599 тыс. шт. (-27% г/г и -1% м/м), LCV - 7,145 тыс. шт. (-32% г/г и -7% м/м).

Продажи грузовиков в июне составили 3,556 тыс. шт. (-66% г/г и +3% м/м), автобусов - 663 шт. (-58% и -6% соответственно).

За январь-июнь 2025 года в РФ реализовано 575,521 тыс. легковых и легких коммерческих машин (-25,7%), в том числе легковых - 526,698 тыс. (-26%), LCV - 48,823 тыс. шт. (-19%). Продажи грузовиков с начала года были на уровне 27,032 тыс. шт. (-54%), автобусов - 4,925 тыс. шт. (-54%).

Совокупный объем продаж новой автотехники по итогам I полугодия составил 607,478 тыс. единиц, что на 28% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Рынок новых автомобилей отечественного производства сократился на 11%, превысив 333 тыс. шт., отметили в Минпромторге.