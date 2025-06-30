Полиция Азербайджана проводит спецоперацию в офисе Sputnik

В настоящее время в офисе информационного агентства Sputnik-Азербайджан проходит спецоперация.

По данным Report, правоохранительные органы установили контроль над помещением агентства.

Соответствующую информацию редакции сайта подтвердили и в МВД.

Отметим, что ранее деятельность Sputnik-Азербайджан была официально приостановлена решением соответствующих органов.

Однако, как стало известно, несмотря на официальный запрет, агентство продолжало функционировать в обычном режиме, а его сотрудники регулярно появлялись на рабочих местах.