Украина конфискует почти 1600 российских вагонов

Совет национальной безопасности и обороны Украины 2 июля принял решение о принудительном изъятии 1592 российских вагонов в пользу государства. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады (законопроект № 13442), которая по закону должна утвердить это решение.

Решение принято "в целях мобилизации финансовых ресурсов государства", а также "для отказа Российской Федерации в доступе к экономическим ресурсам, которые потенциально могут быть использованы для поддержания ведения войны".

Конфискацию инициировало АО "Укрзалізниця".

В настоящее время вагоны принадлежат российским компаниям ВЭБ-Лизинг, ВЭБ.РФ, Государственная транспортная лизинговая компания, Норд, Облдорснаб, Органический синтез, Газпромтранс, Финансбизнесгруп, Газпромтранс, Трансконтейнер.