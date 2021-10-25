Погранстража Польши в воскресенье не пустила в страну 508 мигрантов

Сотрудники Пограничной стражи Польши в минувшие сутки пресекли 508 попыток перехода границы со стороны Беларуси.

«Вчера, в воскресенье, 24 октября, были предприняты 508 попыток пересечения границы, сотрудниками пограничной службы было задержано 19 нелегальных иммигрантов: 13 граждан Сирии, 5 из Ирака и 1 из Палестины», - говорится в сообщении Польской стражи.

За переправку мигрантов задержаны четыре человека: два гражданина Ирака, один гражданин Нидерландов и один гражданин Германии иракского происхождения.

СМИ также сообщают об аресте 7 граждан Германии, Польши и Украины, перевозивших 58 мигрантов.