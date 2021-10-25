Последнее обновление: 25.10.2021 13:13

Польша решила отправить в Беларусь третью партию гуманитарной помощи для мигрантов

Власти Польши решили отправить в Беларусь очередную партию гуманитарной помощи для мигрантов.

"К пограничному переходу в Бобровниках отправился уже третий гуманитарный транспорт", - говорится в сообщении, размещенном в субботу на странице польского правительства. В нем подчеркивается, что ранее режим Лукашенко дважды отказывался принять такую помощь.

"Груз состоит из теплой одежды, палаток и одеял для мигрантов, кочующих на белорусской стороне границы", - проинформировал польский кабинет министров.

Президент Польши Анджей Дуда опубликовал в Twitter призыв к властям Белоруссии пропустить транспорт.

В августе и начале октября Варшава уже пыталась передать гуманитарный груз, включавший палатки, полевые кровати, одеяла и средства личной гигиены для беженцев, но Минск эту помощь не принял.

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