МИД ЕС поддержал новые санкции против режима Лукашенко

Европейская служба внешних действий выступает в поддержку введения шестого блока санкций ЕС против Беларуси. Об этом заявил в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Люксембург.

"Нам, безусловно, нужны дополнительные меры. Но давайте посмотрим, что решат страны Евросоюза", - заявил он, отвечая на вопрос нужны ли новые рестриктивные меры против Беларуси и авиакомпании "Белавиа", которая, по мнению Брюсселя, доставляет мигрантов в Беларусь, для их последующей отправки в Литву и Польшу.

Ранее министры иностранных дел Латвии и Ирландии подтвердили, что главы МИД ЕС в числе прочих вопросов будут обсуждать шестой блок санкций против Белоруссии, которые могут включать не только ограничительные меры против конкретных лиц, но и введения ограничений для Белоруссии на лизинг самолетов в ЕС.