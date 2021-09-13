Последнее обновление: 13.09.2021 13:11

Лукашенко согласен на переговоры с Западом в случае отмены санкций

Белорусские власти не будут разговаривать с Западом, пока не будут сняты санкции, заявил в воскресенье Лукашенко на Обуз-Лесновском полигоне, говоря о миграционном кризисе на границе с ЕС.

"Хотите жить безопасно - приезжайте. Определим место, будем встречаться, обсуждать эти вопросы. Но пока не будут сняты эти безмозглые санкции и унижение наших патриотичных людей, с ними разговаривать никто не будет, на колени мы не станем", - заявил Лукашенко.

"Хотите помощи - ведите себя достойно. Не надо нас считать какими-то второстепенными людьми. У нас есть все для того, чтобы защитить нашу страну от любых посягательств", - утверждает он.

В то же время, Лукашенко уже не раз публично заявил, что ведет диалог с европейскими странами, но их требования касаются внутренней политики Беларуси.

"Политзаключенные", выборы и прочее. Слушайте, вы займитесь у себя там. Они у себя не могут разобраться", - возмутился он.

При этом, Лукашенко назвал "несолидным поведением" попытку Европейского союза надавить на Беларусь через Россию.

"То есть они заходят, извините меня, как псы побитые, притом в мелочах: по спорту, культуре, по всем направлениям. Начинают наших ребят давить ни за что: вышел Басков с флагом за президента - враг, мы требуем исключить тебя из федерации. Мерзавцы мелкотравчатые, мелочные. Это действительно несолидное поведение"…

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Сентябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование