Лукашенко согласен на переговоры с Западом в случае отмены санкций

Белорусские власти не будут разговаривать с Западом, пока не будут сняты санкции, заявил в воскресенье Лукашенко на Обуз-Лесновском полигоне, говоря о миграционном кризисе на границе с ЕС.

"Хотите жить безопасно - приезжайте. Определим место, будем встречаться, обсуждать эти вопросы. Но пока не будут сняты эти безмозглые санкции и унижение наших патриотичных людей, с ними разговаривать никто не будет, на колени мы не станем", - заявил Лукашенко.

"Хотите помощи - ведите себя достойно. Не надо нас считать какими-то второстепенными людьми. У нас есть все для того, чтобы защитить нашу страну от любых посягательств", - утверждает он.

В то же время, Лукашенко уже не раз публично заявил, что ведет диалог с европейскими странами, но их требования касаются внутренней политики Беларуси.

"Политзаключенные", выборы и прочее. Слушайте, вы займитесь у себя там. Они у себя не могут разобраться", - возмутился он.

При этом, Лукашенко назвал "несолидным поведением" попытку Европейского союза надавить на Беларусь через Россию.

"То есть они заходят, извините меня, как псы побитые, притом в мелочах: по спорту, культуре, по всем направлениям. Начинают наших ребят давить ни за что: вышел Басков с флагом за президента - враг, мы требуем исключить тебя из федерации. Мерзавцы мелкотравчатые, мелочные. Это действительно несолидное поведение"…