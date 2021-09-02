ЕС приступил к подготовке 5-го пакета санкций против режима Лукашенко, сообщил в Twitter европейский обозреватель Радио Свобода Рикард Йозвяк.

«Представитель Европейской службы внешних связей подтвердил в Европарламенте, что началась совместная работа со странами-членами ЕС над пятым пакетом санкций в отношении Беларуси», - сообщил Йозвяк.

В "черный список" будет рекомендовано включить белорусские госкомпании, вовлеченные в перемещение мигрантов через восточные границы ЕС, рассказал

На слушаниях в комитете Европарламента замглавы МИД Литвы Мантас Адоменас сообщил, что в 5-й пакет будут в том числе включены белорусские лица и госкомпании, участвующие в доставке мигрантов к границе с ЕС.