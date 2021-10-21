Меркель: Саммит ЕС рассмотрит санкции против режима Лукашенко из-за мигрантов

Участники запланированного на пятницу саммита ЕС обсудят новые санкции против режима Лукашенко в связи с притоком мигрантов в ЕС через территорию Беларуси.

"Завтра на повестке будет тема миграции, которая из-за гибридных акций Лукашенко стала еще более важной как для Польши, Литвы, так и Германии", - сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель в четверг по прибытии на саммит ЕС.

"Мы обсудим, какие новые формы, а при случае и санкции - экономические санкции, - выбрать, чтобы дать понять, что мы осуждаем такого рода торговлю людьми со стороны государства", - заявила она, передает ТАСС.

"Плохо, что нам до сих пор не удалось достигнуть общего курса по вопросу миграции среди 27 стран-членов", - констатировала канцлер.