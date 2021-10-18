ЕАБР увязал инфляцию в Беларуси с плохим урожаем

Рост инфляции в Беларуси в сентябре до 10,2% в годовом выражении аналитики ЕАБР увязали с плохим урожаем зерна.

«Динамика инфляции сигнализирует о вероятной реализации ранее обозначенного аналитиками ЕАБР риска, связанного со снижением урожая зерна. Так, стоимость продовольственных товаров выросла в сентябре на 11,2% г/г после 9,5% месяцем ранее», - говорится в недельном обзоре аналитиков банка.

«На росте внутренних цен на продукты питания отражается и повышение стоимости продовольствия в мире и у ключевого торгового партнера – России. Рост цен на непродовольственные товары в сентябре замедлился до 10,3% г/г с 11,4% в августе, но оставался высоким в условиях повышенных инфляционных ожиданий, глобальных задержек поставок и подорожавшего сырья на мировом рынке», - также сказано в обзоре.

При этом аналитики обратили внимание на усиление вероятности сохранения годовой инфляции в Беларуси вблизи 10% по итогам 2021 года.