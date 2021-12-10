Инфляция в Беларуси в ноябре замедлилась до 10,3% в годовом выражении, сообщил Белстат.

В ноябре 2021 года потребительские цены выросли на 10,3% к ноябрю 2020 года, на 0,5% - к октябрю 21 года и 9,0% с начала года.

Цены на еду в ноябре 2021 года выросли на 0,7% к октябрю, с начала года - 10,0%, в годовом выражении – на 11,8% (к ноябрю 2020 года).

Цены на непродовольственные товары в ноябре 2021 года выросли на 0,5% к октябрю, с начала года – на 9,6%, в годовом выражении – на 10,1%.

Тарифы на услуги в ноябре 2021 года подорожали на 0,3% к октябрю, с начала года - на 6,6%, в годовом выражении – на 8,4%.

За январь-ноябрь 2021 года инфляция составила 9,4% (к январю-ноябрю 2020 года).

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в ноябре 2021 г. по сравнению с октябрем 2021 г. составил 100,7%, с декабрем 2020 г. – 109,1%.