МАРТ: В двухзначной инфляции в Беларуси виноваты мировые и российские цены на еду

Министерство антимонопольного регулирования и торговли РБ объяснило инфляцию в сентябре 2021 года на уровне 10,2% (в годовом выражении) ростом мировых и российских цен на продовольствие.

На рост инфляции «основное влияние оказало удорожание мяса и мясопродуктов, товаров сегмента плодовоовощной продукции на фоне повышения регулируемых цен на автомобильное топливо, а также планового повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги и услуги высшего образования», говорится в комментарии ведомства.

«Повышенный рост цен на продукты питания преимущественно обусловлен сохранением негативных тенденций на внешних рынках: … годовой прирост мировых цен на продовольствие в сентябре 2021 г. сохранился на уровне свыше 30% и составил 30,7%, в Российской Федерации продукты питания за год подорожали на 10,2% (общая инфляция ускорилась до 7,4% – максимальное значение с июня 2016 г.)», - сетует ведомство, уже давно регулирующее в ручном режиме цены на основную продуктовую корзину населения страны.

В годовом выражении отмечается ускорение роста цен на плодовоовощную продукцию до 14,2% (6,8% в августе 2021 г.), кондитерские изделия – до 15% (13,3%), мясо и мясопродукты – до 13,8% (10,9%), молоко и молочные продукты – до 7% (6,3%), синтетические моющие средства – до 9,5% (5,9%).

В сентябре по сравнению с августом 2021 г. фиксируется прирост цен на мясо и мясопродукты на 3,9 процента (ввиду принятия решения Комиссией в целях компенсации роста затрат на сырье и материальные ресурсы), фрукты (импортного происхождения: плоды цитрусовые и бананы) и овощи на 5,5 и 10,6 процента соответственно, а также одежду.

В сфере постоянно регулируемого ценообразования по итогам сентября прирост цен и тарифов в годовом выражении составил 10,4%.

За месяц отмечается прирост цен на табачные изделия (на 1,1 процента), водку (на 0,4 процента), а также плановое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (горячее водоснабжение – на 9,5 процента) и услуги высшего образования (на 8,3 процента, в прошлом году повышение осуществлено в марте). Продолжается повышение цен на автомобильное топливо (порядка 2 процентов за месяц) (за счет увеличения мировых котировок на нефть).