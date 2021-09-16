МАРТ РБ заметил инфляционную стабилизацию в растущих ценах на мясо и молоко

На сохраняющуюся третий месяц подряд на высоком уровне инфляцию в Беларуси - 9,8% в годовом выражении - основное влияние оказывает прекращение ускорения роста мировых цен на продовольствие в условиях повышенных инфляционных ожиданий.

Такой комментарий опубликовал МАРТ РБ, добавив, что в августе годовой прирост мировых цен на продовольствие составил 30,8 процента (38,3 процента в мае 2021 г.).

Ведомство также отмечает, что рост цен на социально значимые товары (СЗТ) четвёртый месяц подряд находится на уровне около 8,4%.

В годовом выражении отмечается замедление прироста цен (тарифов) на:

- хлеб и изделия хлебобулочные до 7 процентов (7,8 процента в июле 2021 г.), услуги пассажирского транспорта – до 12 процентов (15,7 процента);

- бакалейные товары, в том числе: муку пшеничную – до «минус» 0,5 процента («минус» 0,2 процента), макаронные изделия – до 1,8 процента (2,8 процента), чай – до 3,7 процента (4,2 процента), сахар – до 10,4 процента (10,7 процента), масло растительное – до 53,3 процента (55,5 процента);

- непродовольственные товары, в том числе: обувь – до 5,6 процента (6,6 процента), синтетические моющие средства – до 5,9 процента (9,1 процента), электротовары – до 8,7 процента (9,5 процента).

Вместе с тем, в августе зафиксирован рост цен на плодовоовощную продукцию на 6,8% в годовом выражении (на 4,6% в июле), а также на отдельные продовольственные товары: молоко и молочные продукты – 6,3 процента (3,9 процента в июле), масло животное – 7,8 процента (5,1 процента).

В августе по сравнению с июлем 2021 г. фиксируется рост цен на молоко и молочные продукты (на 2,4 процента за месяц), а также сыры (на 2 процента) (ввиду принятия решения Комиссией ценообразованию при Совете Министров Республики Беларусь (Комиссия) на фоне роста затрат на производство (ввоз) и (или) реализацию молока и молочных продуктов), мясо и мясопродукты (1,4 процента за месяц), одежду и обувь (на 0,6 и 1,2 процента соответственно).

В сфере регулируемого ценообразования по итогам августа прирост цен и тарифов в годовом выражении составил 9,7%, признает МАРТ РБ.

В августе отмечен рост цен на табачные изделия (на 2 процента), тарифов на услуги пассажирского железнодорожного транспорта межрегионального сообщения и регионального сообщения эконом-класса (на 13,6 и 9,2 процента соответственно). Продолжается повышение цен на автомобильное топливо - порядка 1,1 процента за месяц.