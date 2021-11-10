Инфляция в Беларуси в октябре ускорилась до 10,5% в годовом выражении, сообщил Белстат.

В октябре 2021 года цены на товары и услуги выросли на 10,5% к октябрю 2020 года, на 0,9% - к сентябрю 21 года и 8,5% с начала года.

Цены на еду в октябре 2021 года выросли на 1,4% к сентябрю, с начала года - 9,3%, в годовом выражении – на 12,1% (к октябрю 2020 года).

Цены на непродовольственные товары в октябре 2021 года выросли на 0,6% к сентябрю, с начала года – на 9,1%, в годовом выражении – на 10,0%.

Тарифы на услуги в октябре 2021 года подорожали на 0,4% к сентябрю, с начала года - на 6,3%, в годовом выражении – на 8,6%.

За январь-октябрь 2021 года инфляция составила 9,3% (к январю-октябрю 2020 года).

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в октябре 2021 г. по сравнению с сентябрем 2021 г. составил 100,7%, с декабрем 2020 г. – 108,4%.