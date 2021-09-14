Цены на промтовары в Беларуси с начала года выросли на 11,1%

Цены на промышленную продукцию в Беларуси в августе 2021 года выросли на 0,8% по сравнению с июлем 2021 года, с начала года цены взлетели на 11,1%.

Как сообщает Белстат, цены на инвестиционные товары выросли соответственно на 0,8% и 10,9%, промежуточные товары – на 0,8% и 15,5%, потребительские товары – 0,3% и 4,3%.

Цены на сельхозпродукцию в августе выросли на 0,5% по сравнению с июлем 2021 года, с начала года - на 6,3%. В растениеводстве цены к июлю подскочили на 3,7%, с начала года - на 6,2%, в животноводстве – соответственно падение на 0,3% и рост на 6,3%.

Рост цен в строительстве в августе 2021 года по сравнению с июлем составил 1,3%, с начала года – 11,7%, в том числе цены на строительно-монтажные работы выросли соответственно на 2,5% и 16,1% соответственно. Цены на машины и оборудование к июлю снизились на 0,2%, с начала года выросли на 3,9%, прочие работы и затраты соответственно – рост 0,1% и 9,4%.

Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта в августе 2021 года по сравнению с июлем не изменились, а с начала года выросли на 4,1%.

Тарифы на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в августе 2021 года не изменились, а сначала года выросли на 0,1%.