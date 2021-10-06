Последнее обновление: 06.10.2021 22:11

Еще 73 человека признаны политзаключенными в Беларуси

Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще 73 человека, все они являются фигурантами «дела Зельцера», сообщает правозащитный центр «Весна».

Как сообщалось, с 29 сентября по 1 октября в разных городах Беларуси прошли массовые задержания людей, оставивших в интернете комментарии о гибели Андрея Зельцера и сотрудника КГБ РБ.

Следственный комитет сообщил, что по делу задержано 136 человек, которые являются подозреваемыми в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям 130 (умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды или розни по признаку иной социальной принадлежности) и 369 (оскорбление представителя власти и его близких в связи с выполнением им служебных обязанностей, совершенное в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет) Уголовного кодекса РБ.

Таким образом, число политзаключенных в Беларуси выросло до 801 человека.

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