Последнее обновление: 17.09.2021 17:54

Правозащитники Беларуси признали политзаключенными еще 9 человек

Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными еще 9 человек за уголовное преследование со стороны властей и лишение свободы за оскорбление президента, представителей власти (сотрудников милиции), судей и надругательство над государственными символами, а также использование иных допустимых форм выражения мнений.

В результате число политзаключенных в Беларуси выросло до 675 человек, сообщает правозащитный центр «Весна».

Правозащитники требуют немедленно освободить политзаключенных Дмитрия Таратуна, Ирину Викхольм, Андрея Острецова, Артема Сокола, Константина Дудикова, Артема Шелегина, Алексея Аликина, Евгения Петрова, Владимира Кузуба и прекратить уголовное преследование в их отношении, а также в отношении всех оставшихся 666 политзаключенных и прекратить политические репрессии против граждан страны.

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