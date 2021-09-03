В Беларуси еще четыре человека признаны политзаключенными

Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными еще 4-х человек за уголовное преследование в связи с прошедшими в стране протестами против фальсификации итогов президентских выборов.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», политзаключенными признаны:

Павел Чуркин (осужден судом Октябрьского района г. Могилева по статье 368 УК за оскорбление президента к одному году лишения свободы в колонии);

Андрей Петровский (осужден судом Сморгонского района Гродненской области по ч. 1 статьи 367 УК за клевету на президента к одному году и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии);

Дмитрий Заломский (осужден по статьям 369 УК за оскорбление должностного лица, 368 УК за оскорбление президента, 389 УК за угрозу судье к двум годам лишения свободы);

Михаил Линтовский (осужден судом Миорского района Витебской области по статье 368 УК за оскорбление президента к одному году и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии).

Число политзаключенных в Беларуси выросло до 656 человек.

Правозащитники требуют немедленно освободить всех политических заключенных и прекратить политические репрессии против граждан страны.