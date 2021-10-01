Кремль категорически не согласен с блокировкой сайта "Комсомольской правды"

Кремль категорически не согласен с решением белорусских властей ограничить доступ к сайту газеты "Комсомольская правда" в республике, поскольку это нарушает принцип свободы СМИ.

Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Мы категорически не согласны с этим. Мы считаем, что, безусловно, это идет в нарушение принципа свободы СМИ", - сказал представитель Кремля.

"Конечно, мы бы ожидали от белорусской стороны обеспечения условий для работы наших СМИ на территории Беларуси", - подчеркнул Песков.

Доступ к сайту издания "Комсомольская правда в Беларуси" был заблокирован в среду. В министерстве информации республики объяснили, что это решение принято в связи с тем, что издание публиковало информацию, "способствующую формированию источников угроз национальной безопасности".